Balada Segura completa 12 anos com ação no Litoral Norte

A Balada Segura está de aniversário, mas quem ganha o presente é a sociedade gaúcha, com proteção da vida e segurança no trânsito. A blitz de celebração dos 12 anos do principal programa estadual contra a alcoolemia ao volante aconteceu na noite de sexta (3) para sábado no município de Capão da Canoa, no Litoral Norte. Com abordagem cidadã, os agentes do DetranRS buscaram por meio do diálogo apresentar a motoristas e demais cidadãos o risco da combinação entre álcool e direção e outros comportamentos perigosos. Durante a ação, os condutores que zeraram o etilômetro receberam bolinhos comemorativos pelos 12 anos da Balada.