Fiéis do Sudão do Sul recebem o Papa Francisco

Uma multidão se reuniu no Aeroporto Internacional de Juba, capital do Sudão do Sul, para dar as boas vindas ao Papa Francisco, que chegou ao país nesta sexta-feira (3). A visita do religioso, que antes estava no Quênia, deve durar três dias e tem como objetivo principal promover a paz e a reconciliação na nação, que sofre com a extrema pobreza e as marcas da guerra civil que ocorreu em seu território. O Sudão do Sul é o país mais jovem do mundo. O território, localizado no Norte do continente africano, se tornou independente em 2011, quando foi realizado um referendo no qual 98,8% dos votantes decidiu por se emancipar da porção meridional do Sudão.