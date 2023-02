Militares espanhois auxiliam no combate a incêndio florestal no Chile

Membros da Unidade de Emergência da Força Militar da Espanha atuaram no combate a um incêndio florestal nesta terça-feira (7) em Cabrero, no Chile. Na semana passada, o fogo deixou 26 mortos e mais centenas de pessoas desabrigadas na região centro sul do país latino americano. Com a elevação rápida das temperaturas registrada nesta terça, as chamas passaram a ameaçar também outras regiões. Cerca de 5.600 bombeiros, sendo a maior parte deles trabalhadores voluntários, estão participando das ações para combater o incêndio. De acordo com as autoridades chilenas, 301 áreas do território estão sendo afetadas pelas queimadas. O país tem recebido ajuda internacional para enfrentar a situação.