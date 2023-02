Melhorias na sinalização viária da Cidade Baixa têm início na rua Olavo Bilac

A prefeitura, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação, começou nesta segunda-feira (6) a implantação de melhorias na sinalização viária do bairro Cidade Baixa. Os trabalhos, incluem sinalização para respeito de velocidade de 30 km/h, instalação de novas placas e implantação de faixa de segurança iniciaram-se pela rua Olavo Bilac, entre as ruas Vieira de Castro e Santana e devem seguir até a Olavo Bilac esquina com a Érico Veríssimo. As intervenções que visam a dar mais segurança viária para a região atendem a uma solicitação dos moradores. No total serão implantados aproximadamente dois quilômetros de ciclorrota, espaço compartilhado entre veículos e bicicleta que consiste na sinalização do asfalto que indica que a rota é recomendada para ciclistas e compartilhada com veículos. As ciclorrotas fazem conexões com vias importantes na região. Toda implantação deverá ser realizada ao longo de fevereiro.