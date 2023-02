Pai segura mão de filha morta sob escombros após terremoto na Turquia

Na cidade turca de Kahramanmaras, próxima do epicentro doque atingiu o país, uma cena chamou a atenção das lentes do fotógrafo Adem Altan, da Agence France-Presse (AFP), e rodou o mundo. A imagem de Mesut Hancer segurando a mão de sua filha Irmak, de 15 anos, morta sob escombros (foto), comoveu e traduziu a dor que os habitantes da cidade sentem. Kahramanmaras está situada no sul da região da Capadócia e possui cerca de 1 milhão de habitantes. Até esta terça-feira (7), nenhuma ajuda ou suprimentos haviam chegado ao local. Na noite de segunda (6), um dia após a catástrofe, os moradores enfrentaram uma nevasca misturada com chuva torrencial, enquanto lidavam com a falta de abrigo para todos. Até o momento, o número de mortos no terremoto que atingiu a Turquia e a Síria é de 7,8 mil.