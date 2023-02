Instituto do Câncer Infantil leva pacientes para conhecer a praia

Em alusão ao Dia Internacional de Luta Contra o Câncer na Infância, que é lembrado dia 15 de fevereiro, o ICI organizou um passeio até Capão da Canoa, neste sábado (11), para crianças assistidas pela instituição que não conheciam o mar ou, em função do tratamento, ficaram impossibilitados de visitar a praia por um tempo. Ao todo, 14 crianças e seus familiares, além de voluntários do ICI, passaram o dia curtindo a praia. A ação conta com patrocínio da Salute e apoio de parceiros do ICI, como Prefeitura de Capão da Canoa, Grupo Murliki, Fruki, Uniagro, Eskimó Sorvetes, Corpo de Bombeiros, Petry, Hedera Cosméticos, Executiva Agência de Viagens, Orquídea e Pizzaria The Petit.