Bulgária comemora dia de São Haralampi, padroeiro dos apicultores

Velas presas a potes de mel formavam uma cruz na Igreja da Santíssima Virgem em Blagoevgrad, Leste da Bulgária, nesta sexta-feira (10). A homenagem foi feita em comemoração ao dia de São Haralampi, padroeiro ortodoxo dos apicultores. Neste dia, a tradição diz que o mel é consagrado e passa a ter propriedades curativas especialmente fortes, podendo curar erupções cutâneas, sarampo e feridas no corpo. Ainda, os crentes dizem que, se esse mel for espalhado na testa das crianças, elas permanecerão saudáveis. A Bulgaria é uma nação balcânica com um território diversificado que abrange a costa do Mar Negro, um interior montanhoso e rios, como o Danúbio. O país europeu possui influências gregas, eslavas, otomanas e persas, tem um rico patrimônio tradicional de dança, música, trajes e artesanato. Possui cerca de 6,878 milhões de habitantes, segundo dados do Banco Mundial.