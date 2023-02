Parentes e amigos homenageiam vítimas de violência policial na Turquia

Um mês após o confronto com a polícia peruana que provocou a morte de 17 manifestantes, parentes e amigos das vítimas se reuniram em vigília em frente ao aeroporto de Juliaca, no local do ocorrido. No protesto que aconteceu em 9 de janeiro de 2023, envolvidos tentaram tomar o aeroporto da cidade. O ocorrido foi mais um dos atos contrários a presidência de Dina Boluarte, que assumiu após o impeachment do presidente Pedro Castillo, em dezembro do ano passado. O presidente, eleito pela população peruana, foi removido do cargo após tentar dissolver o parlamento do país e governar por decreto. Castillo era líder sindical e obteve 50,125% dos votos na eleição que ocorreu em 6 de junho de 2022.