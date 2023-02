Parlamento Italiano ilumina sua fachada em homenagem a vítimas de êxodo histórico

O Palácio de Chigi, sede do governo italiano, iluminou sua fachada com as cores da bandeira nacional e a inscrição "Eu me lembro" (Io Ricordo) nesta sexta-feira (10). A data marca o Dia Nacional da Memória dos Exilados e Foibe, que celebra a memória das vítimas do Foibe e do Exôdo Ístria-Dálmata. O evento histórico levou a imigração de centenas de milhares de italianos da etnia oriunda da Iugoslávia após o fim da Segunda Guerra Mundial. A data foi instituída em março de 2004. Foibe é um termo derivado de foiba, uma palavra eslávica para um tipo específico de buraco, que virou um termo designado para os assassinatos e enterros clandestinos.