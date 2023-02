Bombardeio de Dresden, na Alemanha, completa 78 anos

No dia 13 de fevereiro de 1945, a cidade de Dresden, no leste da Alemanha, começou a ser bombardeada pelas Forças Aliadas no contexto da Segunda Guerra Mundial. Em um período de três dias de ataque, de 25 a 35 mil pessoas morreram em uma tempestade de fogo que destruiu grande parte do centro histórico da cidade. O bombardeio foi parte de um esforço maior para destruir a infraestrutura alemã e interromper o arsenal de guerra do país. A cidade era um importante centro industrial e de transporte alemães. Para marcar o 78º aniversário do ocorrido, atos foram realizados ao longo das margens do rio Elba, em que pessoas deram as mãos, formando uma corrente humana (foto).