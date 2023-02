Cavalgada do Mar chega a sua 37ª edição

Após dois anos sem a realização do evento por conta da pandemia causada pela Covid-19, os participantes da 37ª Cavalgada do Mar seguiram seu roteiro pelo Litoral Norte e encerram a procissão nesta sexta-feira (17) na cidade de Torres. De acordo com os organizadores, cerca de 1000 cavaleiros e cerca de 500 cavalos participaram do evento. Com um trajeto de 280 quilômetros, eles passaram pelas cidades de Pinhal, Cidreira, Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa, Arroio do Sal e Torres.