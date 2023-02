Após chuva, quinta-feira começa com sol no Litoral Norte

A quinta-feira (16) começou com sol e calor no Litoral Norte do Rio Grande do Sul (foto), após uma quarta-feira de chuva. O tempo instável deixou o comércio da praia mais fraco nos últimos dias, mas a expectativa é de movimentação intensa a partir desta noite devido ao feriado de Carnaval. Embora a rede hoteleira esteja com 90% de ocupação no momento, há previsão de aumento de procura. "Acreditamos que até o final do Carnaval estaremos com 100% de lotação", disse a presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Litoral Norte (SHRB), Ivone Ferraz,