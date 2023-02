Primeiro Carnaval pós-pandemia movimenta a economia do Litoral Norte

O Litoral Norte do Rio Grande do Sul se prepara para receber o Carnaval em grande estilo depois de dois anos de pandemia. Nas praias de Tramandaí, Capão da Canoa, Torres e Pinhal, por exemplo, as prefeituras organizaram programações com shows musicais e blocos que vão desta sexta-feira (17) até a terça-feira de Carnaval (21) para atrair os turistas. A movimentação e a expectativa para a maior festa do Brasil já reflete na economia dos balneários e, segundo o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Litoral Norte (SHRB), a ocupação do ramo hoteleiro atingiu o patamar de 90% no início desta semana, retomada comparada ao período pré-pandemia de Covid-19. A média de gasto por turista este ano é de R$ 300 por dia.

"O movimento começou um pouco mais tímido. Acho que por conta das questões econômicas, mas também porque as pessoas já gastaram com festas de final de ano e férias. Outro fator que pode contribuir é que muitas crianças já retornaram às aulas", considerou a presidente do sindicato, Ivone Ferraz. Apesar disso, ela garante que os comerciantes e proprietários de hotel estão otimistas. "O brasileiro deixa tudo para última hora, não é? Acreditamos que até o final do carnaval estaremos com 100% de lotação, embora o preço das hospedagens aumente nessa época", afirmou Ivone. Neste ano, ela também observa uma preferência por locações de duas diárias. "As pessoas estão preferindo ir ou no fim de semana ou no dois dias de feriado facultativo", refletiu.

Esse é o caso de Vânia Menezes, veranista de Torres, e sua família. Ela alugou apartamento na plataforma Airbnb de última hora na cidade e pretende passar apenas três dias do Carnaval no litoral. "Vamos voltar na segunda de noite, porque na quarta meu marido trabalha e não queremos pegar trânsito de terça", explicou. Ela afirma que o apartamento foi um "achado" e que "somente assim conseguiram sair de casa no feriado", afinal, com a volta dos dois filhos às aulas, os gastos aumentam consideravelmente.

Já a jornalista Maria Eduarda Romagna vai passar o feriado em Capão da Canoa. Ela conta que começou a se organizar há pouco mais de um mês e que, conforme o tempo passava, mais cara ficava a estadia. Para ela, a ideia é ficar mais tempo descansando ao lado da namorada e dos amigos. "Vai ser como as férias que eu ainda não tive. Aliás, é a primeira vez que vou à praia desde o início da pandemia, então, mais um motivo para aproveitar", destacou.

A presidente do SHRB destaca, ainda, que o público varia bastante em cada destino e que há diferentes tipos de turista no Carnaval do litoral gaúcho. Nas praias mais próximas da Capital, como Tramandaí e Capão da Canoa, há uma forte tendência de turismo flutuante, com pessoas mais jovens fazendo o famoso 'bate-volta'. Já em praias mais distantes, como Torres, há o veranista que possui alguma propriedade no local, e os turistas, de fato, que alugam quartos em hotéis e pousadas. "Em ambos casos, aquece a economia, porque o turista flutuante, mesmo que não gaste com hospedagem, gasta com gasolina, alimentação, passeio", disse.