Arqueólogos descobrem "taberna" de quase 5 mil anos no Iraque

País que abriga resquícios arqueológicos das cidades mais antigas do mundo, o Iraque foi palco de mais uma descoberta que pode ajudar pesquisadores a entender o modo de vida de comunidades que habitavam a região. Restos de uma "taberna" de quase 5 mil anos foram encontrados nas ruínas da antiga cidade de Lagash, a noroeste da Nassíria, conhecida por ter um dos primeiros centros urbanos da civilização suméria. Foram descobertos partes de um sistema primitivo de refrigeração, um forno grande, bancos para refeições e cerca de 150 tigelas com vestígios de comida. O achado foi chamado de "taberna" pois a cerveja "é, de longe, a bebida mais comum, mais do que a água, para os sumérios”, afirmou a diretora do projeto, Holly Pittman, em conversa com a AFP. Ela ainda acrescentou que, em um dos templos escavados no local, havia uma receita de cerveja encontrada em uma tábua cuneiforme".