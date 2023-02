Chafariz do Mercado Público é reinaugurado no Centro Histórico de Porto Alegre

Desligado desde 2015, o chafariz do Mercado Público de Porto Alegre foi reinaugurado na noite desta quarta-feira (16), no Largo Glênio Peres, Centro Histórico da Capital. As obras, iniciadas em fevereiro de 2022, foram realizadas pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e o investimento foi de R$ 300 mil, informa o Dmae. Foram instalados 19 pontos de jatos de água, acompanhados por luzes e sons, que trazem de volta um atrativo para os pedestres que passarem pelo local. O abastecimento de água contará com reaproveitamento da chuva, em um reservatório de 20 mil litros no subsolo. “Recuperamos a estrutura já existente e vamos aproveitar água da chuva para o funcionamento. O chafariz será mais um atrativo em um local turístico e de grande circulação de pessoas no Centro Histórico”, destaca o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.