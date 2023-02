Céu do Kuwait é iluminado por desenho de drones

A imagem de um homem e seu camelo, formada por drones, iluminou o céu das Ilhas Verdes, na costa do Kuwait, nesta quinta-feira (16). A imagem é parte da celebração do mês de fevereiro. Nesse período, o país asiático celebra o sexagésimo segundo aniversário de sua independência, e trigésimo segundo aniversário do fim da Guerra do Golfo. A pequena nação, que fica Península Arábica, era uma colônia britânica, e possuí cerca de 3 milhões de habitantes. O país foi invadido por tropas iraquianas, evento que deu início a Guerra do Golfo. A guerra durou cerca de seis meses e sua resolução foi mediada por uma Coalizão Internacional, liderada pelos Estados Unidos.