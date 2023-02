Prefeito entrega chave da cidade e Carnaval começa oficialmente no Rio de Janeiro

O famoso carnaval do Rio de Janeiro começou oficialmente nesta sexta-feira (17). A largada foi dada com a tradicional cerimônia de entrega da chave da cidade, por parte do prefeito Eduardo Paes (PSD-RJ), ao Rei Momo (foto), dando início à folia de quatro dias na capital fluminense. O evento simbólico foi marcado pelo otimismo com a festa, após dois anos de restrições no carnaval da cidade em razão da pandemia de Covid-19 - em 2021, foi suspenso; em 2022, aconteceu fora de época, em abril. Enquanto os blocos animam as ruas do Rio de Janeiro desde a semana passada, as escolas de samba se preparam para desfilar no Sambódromo da Sapucaí no domingo (19) e na segunda-feira (20). A estimativa da prefeitura do Rio com o Carnaval deste ano é que as festas irão movimentar R$ 4,5 bilhões na economia local, incluindo uma expectativa de ocupação hoteleira de mais de 95%.