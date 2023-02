Obras de Salvador Dalí são recuperadas em Barcelona

Dois desenhos feitos por Salvador Dalí, avaliados em 320 mil dólares (cerca de 1,65 milhão de reais), foram recuperados nesta sexta-feira (17). As obras foram encontradas pela Polícia Regional da Catalunha e devolvidas aos proprietários. Os desenhos haviam sido furtados em 2022, em Barcelona. A investigação, que começou em janeiro do ano passado, transcorreu por mais de um ano. As obras consistem em dois desenhos feitos a carvão, um de camponeses catalães e outro que retrata bailes tradicionais da região. Uma análise técnica, estilística e da documentação levou especialistas a concluírem que os desenhos foram produzidos por Dalí quando ele tinha 18 anos, em 1922. As imagens foram encomendadas pelo escritor Pere Corominas para ilustrar o livro "Les Gràcies de l'Empordà ", segundo a nota da Fundação.