Balões vermelhos em meio a escombros homenageiam crianças mortas no terremoto da Turquia

Em meio aos destroços deixados pelo terremoto que devastou o Sul da Turquia, dezenas de balões vermelhos trazem um pouco de cor à imensidão cinza do que restou da cidade de Antakya. A iniciativa, idealizada por Ogun Sever Okur (foto), simboliza uma homenagem às crianças mortas na tragédia. "Aqui morreram três crianças. Tinham um ano e meio, quatro e seis anos", afirma Okur. O terremoto do dia 6 de fevereiro causou mais de 42 mil mortes na Turquia. Se considerar ainda os óbitos da Síria, o balanço supera 46 mil vítimas fatais em razão da tragédia. O número de crianças mortas não foi divulgado pelas autoridades do país. Derya Yanik, ministra turca da Família, informou, no entanto, que 1.314 dos 1.858 menores de idade encontrados sozinhos após o terremoto foram entregues a parentes.