Primeira idosa vacinada contra o coronavírus no Estado recebe a dose do imunizante bivalente

Um intervalo de 759 dias e mais de 27 milhões de doses aplicadas separam a noite daquele 19 de janeiro de 2021 e a última sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. Em 2021, na época com 99 anos, Eloina Gonçalves Born foi a primeira pessoa a receber uma vacina contra o coronavírus no Rio Grande do Sul. Após ter feito todas as quatro doses recomendadas para sua faixa etária, ela recebeu a dose da vacina bivalente. Esse tipo de imunizante combate variantes mais atuais do vírus. Eloina é a residente mais velha de um lar para idosos em Porto Alegre que recebeu a visita da equipe de imunização da Unidade Básica de Saúde Bananeiras. No local, vivem 24 idosos, todos com mais de 80 anos.