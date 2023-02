Canais de Veneza ficam secos devido à falta de chuva na Itália

Semanas de inverno sem chuvas levantaram preocupações de que a Itália possa enfrentar outra seca após a emergência do verão passado, na qual os Alpes receberam menos da metade de sua queda de neve normal, segundo cientistas e grupos ambientalistas. O alerta chega no momento em que Veneza, onde as inundações são normalmente a principal preocupação, enfrenta marés extraordinariamente baixas que impossibilitam a navegação de gôndolas, táxis aquáticos e ambulâncias em alguns de seus famosos canais (foto). Os problemas em Veneza estão sendo atribuídos a uma combinação de fatores: falta de chuva, sistema de alta pressão, lua cheia e correntes marítimas. As informações são da CNN.