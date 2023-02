Romaria da Terra reúne mais de três mil pessoas em Eldorado do Sul

Com o tema "Terra e Pão: em defesa dos territórios e produção da vida", foi realizada nesta terça-feira (21), feriado de Carnaval, a 45ª edição da Romaria da Terra do Rio Grande do Sul. O evento aconteceu no Assentamento Integração Gaúcha, em Eldorado do Sul, marcando a retomada integral das atividades depois do período mais forte da pandemia. A procissão reuniu cerca de 3 mil pessoas de todas as regiões do estado. Mesmo com chuva, elas caminharam do centro da cidade até o assentamento. Um dos pontos destacados foi a estiagem, que impacta, até o momento, a agricultura gaúcha em 315 municípios. Ao meio dia, ocorreu o almoço, com a tradicional partilha dos alimentos entre os participantes. O evento também contou com a participação de lideranças de movimentos sociais e políticos, como o ex-governador Olívio Dutra; os deputados da bancada do PT, Adão Pretto Filho, Jeferson Fernandes, Reginete Bispo, Elvino Bohn Gass e Dionilso Marcon; e do próximo presidente da Conab, Edegar Pretto.