Revitalização da Usina do Gasômetro avança e pintura da fachada tem início

Prédio histórico e cartão-postal de Porto Alegre, a Usina do Gasômetro segue recebendo obras de revitalização. Nesta semana, o tradicional tom alaranjado da fachada da Usina foi substituído pela cor branca do selador, preparando a superfície para receber a pintura definitiva. Construído em 1928, o centro cultural recebe serviços de recuperação para preservar suas características originais. As obras abrangem a restauração das estruturas, realocação do acesso principal e revisão do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio. Também serão executadas qualificação dos espaços para atividades culturais e recuperação e reabertura do terraço do 4° pavimento. O prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB), vistoriou os serviços (foto) e sinalizou para a possibilidade de reabrir as portas parcialmente durante o aniversário de Porto Alegre, no dia 26 de março.