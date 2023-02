Foliões tomam o metrô do Rio durante o Carnaval

Para além do Sambódromo Marquês de Sapucaí e das ruas da cidade, o metrô do Rio de Janeiro também foi tomado pelas festividades de Carnaval durante os 4 dias de celebração. O Carnaval da Cidade Maravilhosa, internacionalmente conhecido, é considerado o maior do mundo. Em 2023, a festa foi ainda mais especial: era a primeira edição realizada de maneira plena desde a pandemia de Covid-19, em 2020. A expectativa da prefeitura do Rio era que o feriado estendido movimentasse R$4,5 bilhões de reais na economia local. Nos desfiles, quem levou o título de campeã entre as escolas de samba cariocas foi a Imperatriz Leopoldinense. O samba enredo da escola narrava o embate entre Lampeão, Satanás e São Pedro.