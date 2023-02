Consulado dos EUA em Porto Alegre é iluminado com as cores da bandeira ucraniana

Nesta sexta-feira (24), completa-se um ano da tomada de parte do território ucraniano por tropas russas. Consulado-Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, localizado na Avenida Assis Brasil, prestou uma homenagem a data, iluminando seu prédio com as cores da bandeira ucraniana: azul e amarelo. Desde o início do conflito, os Estados Unidos se posicionou como um aliado ao país liderado por Volodymyr Zelensky. O gesto de iluminar construções nas cores da Ucrânia tem se repetido ao longo da semana. Em Paris, por exemplo, a Torre Eiffel também assumiu as cores da Ucrânia. De acordo com estimativas do exército norueguês, país vizinho da Rússia, a guerra russo ucraniana já causou a morte de cerca de 300 mil pessoas, entre soldados de ambos os lados e civis.