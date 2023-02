Gatinhos são produzidos para o maior show de felinos de Bangladesh

O maior show de felinos de Bangladesh aconteceu nesta sexta-feira (24), em Dhaka. O evento reuniu cerca de 900 gatos e mais de 15 mil admiradores. Para o show, os animais são produzidos das mais diversas formas: óculos escuros, roupas de veludo e assessórios em plumas. Entre as exibições das quais participaram os felinos, haviam competições de comida e desfiles, dos quais os animais participavam acompanhados de seus tutores humanos. Os gatos domésticos são muito comuns em Bangladesh. Nas áreas rurais do país, eles são mais do que mascotes: também agem como controle natural de pragas. A popularidade dos gatos no país também é explicada por motivos religiosos. O país asiático é de maioria Islã, religião na qual os gatos são considerados sagrados.