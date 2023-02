Coreia do Norte testa quatro mísseis para demonstrar contra-ataque nuclear

A mídia da Coreia do Norte anunciou nesta sexta-feira (24) que o país lançou quatro mísseis de cruzeiro durante um exercício militar. De acordo com os norte-coreanos, o objetivo é demonstrar sua capacidade de contra-ataque nuclear. Estes lançamentos são uma nova resposta a exercícios militares anuais dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, que, segundo a ditadura norte-coreana, "podem ser considerados uma declaração de guerra". O aumento do número de exercícios militares da Coreia do Norte provoca temor de um possível teste nuclear, que seria o primeiro desde 2017. Para saber responder um eventual ataque militar de Pyongyang, os governos sul-coreano e estadunidense participarão em uma simulação no Pentágono.