Um ano de invasão na Ucrânia é marcado por homenagens na Europa

Exatamente um ano atrás, em 23 de fevereiro de 2022, tropas Russas invadiram o território ucraniano. Nesta quinta-feira (23), homenagens foram prestadas por todo o continente europeu. Em Berlim, na Alemanha, um enorme símbolo da paz foi formado com velas, em frente ao Portão de Brandemburgo. Além da capital alemã, Paris também foi prestou sua homenagem a data. A torre Eiffel, na noite desta quinta-feira, foi iluminada em amarelo e azul, cores da bandeira ucraniana. Segundo o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), a guerra já causou a morte de mais de sete mil civis. O conflito também gerou uma saída em massa do país. De acordo com a ONU, a Europa vivencia hoje a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial.