Dia 28 de fevereiro foi escolhido como a data de se lembrar as pessoas que sofrem com doenças raras. Para destacar a importância da realização da triagem neonatal para o diagnóstico e tratamento precoces dessas enfermidades, a Secretaria da Saúde (SES) iluminou a fachada do Palácio Piratini com luzes nas cores lilás, azul, verde e rosa.