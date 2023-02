Alckmin vacina Lula no lançamento da campanha nacional de vacinação

O Presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e o Vice-Presidente Geraldo Alckmin participaram do lançamento da campanha nacional de vacinação nesta segunda-feira (27). O evento aconteceu na cidade de Guará, no Distrito Federal, localizada a cerca de 15km de Brasília. Na ocasião, o vice-presidente Alckmin, que é médico, aplicou a dose de reforço contra a Covid-19 no presidente Lula. O imunizante utilizado foi do tipo bivalente, que também é eficaz contra variantes do coronavírus, como a Ômicron. Em seu discurso, o presidente fez um apelo para que pais não deixem de vacinar seus filhos. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, também estava presente, bem como a primeira dama, Janja Silva. Além delas, o mascote símbolo da vacinação no Brasil, Zé Gotinha, também acompanhou o evento.