Desenvolvido por empresa gaúcha, app que une dança com IA é apresentado na Europa

Aplicativo com base em inteligência artificial e desenvolvido pela empresa gaúcha Obi.tec é um dos destaques da exposição individual “From Body to Code”, que reúne o trabalho desenvolvido pela artista brasileira Analivia Cordeiro no Center of Art and Media Karlsruhe (ZKM) em Karlsruhe, na Alemanha. A exposição tem curadoria de Claudia Giannetti e fica aberta ao público até abril. A aplicação BodyWay foi idealizada pela artista em parceria com o cientista da computação Nilton Lobo após mais de 30 anos de pesquisas na área, com o propósito de ser uma forma de comunicação entre as pessoas, baseada nos movimentos do corpo. Com a aplicação, os usuários podem fazer diferentes movimentos com o corpo, que serão capturados por meio de IA. Após, é possível escolher entre diversos sons, paisagens e incluir comentários, transformando em uma forma de comunicação que pode ser compartilhada nas redes sociais.