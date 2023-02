Porto Seco entra na reta final dos preparativos para receber desfiles de Carnaval

Os desfiles de Carnaval das escolas de samba de Porto Alegre acontecerão na sexta-feira (3) e no sábado (4), e o palco da folia será o Complexo Cultural Porto Seco (foto), localizado no bairro Rubem Berta. O espaço passa nesta semana pelos últimos preparativos para receber as apresentações e o público, que deve passar de 20 mil pessoas nas duas noites. Garis, montadores e operários cuidam dos últimos detalhes de som, luz, pintura, montagem dos camarotes e limpeza do complexo cultural. Para quem quiser comparecer ao evento, há apenas ingressos de camarote à venda, que podem ser adquiridos. As entradas gratuitas para as arquibancadas foram esgotadas na semana passada.