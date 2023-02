Finlândia inicia construção de cerca de metal de 3 metros de altura na fronteira com a Rússia

Temendo ações de Moscou para exercer pressão política usando migrantes, a Finlândia iniciou nesta terça-feira (28) a construção de uma cerca metálica com três metros de altura e 200 quilômetros de comprimento em uma parte de sua fronteira com a Rússia. Atualmente, a divisa de 1.300 km entre os dois países é protegida por pequenas cercas de madeira (foto). As obras do novo muro já iniciaram "com o desmatamento, e vão continuar para permitir a construção de uma rodovia e a instalação de uma cerca metálica", afirmaram em comunicado autoridades da Finlândia. A previsão é que a construção dos 200 km do projeto seja finalizada em 2026. Quando finalizada, a nova cerca terá arame farpado, câmeras de visão noturna, luminárias e alto-falantes em locais considerados sensíveis.