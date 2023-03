Filhotes de Tartaruga Marinha se dirigem ao mar no Sri Lanka

Filhotes de tartarugas marinha foram clicadas nesta sexta-feira (3) na praia de Colombo, no Sri Lanka. Os animais estavam a caminho do mar, após terem sido liberados pelo Departamento de Vida Selvagem e Conservação. As tartarugas marinhas são animais migratórios, e, no seu período de reprodução, elas retornam a praia onde nasceram para depositar seus ovos. espécie coloca cerca de 110 ovos em seu período reprodutivo. Infelizmente, apenas 0,1% destes filhotes chegam a idade adulta. Além dos predadores naturais, fatores como poluição plástica dos oceanos e caça ilegal também contribuem para a alta taxa de mortalidade desses animais.