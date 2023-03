Melo vistoria Complexo do Porto Seco para desfiles do Carnaval

O prefeito Sebastião Melo vistoriou nesta quarta-feira (1) a infraestrutura do Complexo Cultural do Porto Seco para o Carnaval de Porto Alegre. Ao lado do vice-prefeito Ricardo Gomes, reuniu as equipes de serviços para demandar os últimos ajustes de limpeza, condições da pista, sistema de som e luz e planejamento de segurança para os desfiles que ocorrem na sexta-feira e sábado. Melo afirma que a infraestrutura está bem encaminhada para que a população venha ao complexo. “Nos comprometemos a trabalhar para retomar o protagonismo que o Carnaval da Grande Porto Alegre já teve no passado e é isso que estamos fazendo. Este grande evento está acontecendo graças ao esforço dos órgãos municipais, dos parceiros, entidades e famílias que vivem o Carnaval”, afirma o Prefeito Sebastião Melo.