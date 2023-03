Macron visita o Gabão para encontro com o presidente

O presidente francês, Emmanuel Macron, compareceu a um encontro bilateral com o Presidente do Gabão, Ali Bongo Ondimba, nesta quarta-feira (01). A reunião ocorreu no Palácio Presidencial em Libreville, capital nacional da nação africana. Macron está na região central da África para uma turnê de quatro dias no país. A visita do político europeu tem como objetivo desenhar uma nova era nas relações internacionais entre a França e o Continente africano. Recentemente, uma onda de sentimento anti francês tem crescido na África. A França mantinha países do continente como colônias até 1975, quando o Comores se tornou independente. O Gabão foi colônia francesa de 1886 até 1960.