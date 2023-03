Homem é preso no Peru por guardar múmia de 600 anos considerada "namorada espiritual"

A polícia do Peru apreendeu uma múmia pré-hispânica (foto) que um entregador carregava em sua mochila. Julio César Bermejo, de 26 anos, possuía os restos mortais mumificados há cerca de três décadas e, segundo ele, o corpo foi um presente de seu pai. Em declaração a jornalista local, Bermejo disse que chama "carinhosamente" a múmia de "Juanita". O corpo, no entanto, foi identificado como "um indivíduo masculino adulto mumificado" e tem entre "600 e 800 anos", informou o Ministério da Cultura Peruano. "Em casa ela fica no meu quarto, dorme comigo. Eu cuido dela, eu a mantenho, ela é como minha namorada espiritual", afirmou Bermejo sobre o objeto histórico que guardava. O entregador foi preso e está detido enquanto o Ministério Público apura as circunstâncias do caso, afirmaram autoridades do país. Com informações da AFP.