Estátua da 'Pequena Sereia' na Dinamarca é vandalizada com bandeira da Rússia

Popular ponto turístico de Copenhague, na Dinamarca, a estátua da Pequena Sereia foi vandalizada e amanheceu nesta quinta-feira (2) com uma bandeira russa pintada em sua base (foto). As cores branca, azul e vermelha foram pintadas na pedra que sustenta o monumento da capital dinamarquesa, em um aparente ato de apoio à Rússia na sua guerra contra a Ucrânia. A polícia do país anunciou que abriu uma investigação e disse ainda não saber quem é o autor da depredação. Esta não é a primeira vez que a escultura símbolo da Dinamarca é vandalizada. Em 1964, chegou a ser decapitada, já em 2003, sofreu uma explosão e, mais recentemente, em 2020, foi marcada com a expressão "racist fish" ("peixe racista").