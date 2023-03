Idosos formam grande fila para receber vacina bivalente no Shopping João Pessoa

público apto a receber a vacina bivalente contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre ampliou, a partir desta sexta-feira (3), opara pessoas com 70 anos ou mais. A ampliação, no entanto, resultou em longas filas de idosos (foto) que desejavam se vacinar no Shopping João Pessoa (Av. João Pessoa, 1831), no final da manhã desta sexta. A bivalente começou a ser aplicada na Capital na segunda-feira (27), em idosos com 90 anos ou mais, e a idade mínima para receber o imunizante foi diminuindo progressivamente ao longo da semana. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina bivalente conta com cepas atualizadas da Covid-19, protegendo contra as duas maiores variações da Ômicron.