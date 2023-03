Ativistas climáticos protestam contra as políticas de transporte, na Alemanha

Manifestantes climáticos, se reuniram nesta sexta-feira (3) em Berlim e dezenas de outras cidades alemãs para exigir uma ação mais dura do governo contra o aquecimento global, principalmente quando se trata de reduzir as emissões de gases de efeito estufa no setor de transporte. Os Democratas Livres, um pequeno partido que controla o Ministério dos Transportes da Alemanha, resistiu aos esforços para impor um limite geral de velocidade, eliminar gradualmente os motores de combustão e reduzir a construção de estradas. A recusa frustrou os maiores parceiros de coalizão do partido, os social-democratas do chanceler Olaf Scholz e os ambientalistas verdes, bem como os ativistas climáticos que dizem que a Alemanha está falhando em suas próprias metas de emissões