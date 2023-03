Com o enredo sobre a história da escrava Anastácia, a Estado Maior da Restinga venceu o Carnaval 2023 de Porto Alegre

Com a apuração definida no detalhe, a tradicional Escola Estado Maior da Restinga, grupo da Zona Sul da Capital, é a grande campeã da série Ouro do Carnaval 2023 de Porto Alegre, depois de 11 anos longe do título. A escola obteve nota máxima, 160 pontos, em todos os quesitos: bateria, samba enredo, harmonia, tema enredo, fantasia, evolução, mestre sala e porta bandeiras e alegorias. Durante a contagem das notas, a coroada no Carnaval porto-alegrense disputou o primeiro lugar com a escola Unidos de Vila Isabel, de Viamão, vice-campeã também com 160 pontos. Porém como perdeu alguns décimos em uma nota descartada em um dos quesitos, o critério de desempate fez com que a Estado Maior da Restinga levasse a melhor.