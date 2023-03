Pesquisadores encontram esfinge com o rosto do imperador Cláudio e uma estrutura bizantina em Dendera, no Egito

A missão arqueológica egípcia da Universidade Ain Shams, liderada pelo professor e Dr. Mamdouh al-Damati, conseguiu revelar os restos de uma cabine de calcário que datam da era romana durante o trabalho de escavações arqueológicas na área a leste do templo de Dandara, na província de Qena. Segundo Mamdouh, que é ex-ministro de Antiguidades e professor de Arqueologia na universidade, os restos da cabine encontrada nas escavações tratam-se de uma plataforma que consistia em dois níveis com uma base e pisos inclinados. Dentro do local havia uma bacia para armazenar água, de tijolos vermelhos cobertos com argamassa, que pode ser datado da era bizantina. Ele acrescentou que durante o trabalho de limpeza uma estátua de calcário da Esfinge foi encontrada representada por um dos imperadores romanos. O rosto da estátua indica que o imperador retratado seja Cláudio.