Óleo para a coroação de Charles III é consagrado em Jerusalém

O Óleo do Crisma para a coroação do soberano britânico Charles III, que ocorre em 6 de maio, foi consagrado durante cerimônia nesta sexta-feira (3) em Jerusalém, anunciou o Palácio de Buckingham. A consagração ocorreu na Basílica do Santo Sepulcro, onde Jesus teria sido sepultado, e foi realizada pelo patriarca greco-ortodoxo Teófilo III e o arcebispo anglicano de Jerusalém Hosam Naoum. O óleo será utilizado para ungir Charles III e sua esposa, a rainha consorte Camilla, durante a coroação na Abadia de Westminster, em Londres. A mistura foi "perfumada com óleos essenciais" e possui extratos de gergelim, jasmim e canela. Foi feita com os mesmos ingredientes que o óleo utilizado na coroação da rainha Elizabeth II em 1953, é baseada em uma fórmula "usada há centenas de anos", destacou o Palácio.