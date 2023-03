Estado Maior da Restinga é a grande campeã do Carnaval 2023 em Porto Alegre

série Ouro do Carnaval 2023 Com a apuração definida no detalhe, a tradicional Escola Estado Maior da Restinga, grupo da Zona Sul da Capital, é a grande campeã dade Porto Alegre, depois de 11 anos longe do título. A escola obteve nota máxima, 160 pontos, em todos os quesitos: bateria, samba enredo, harmonia, tema enredo, fantasia, evolução, mestre sala e porta bandeiras e alegorias.

"A grande campeã do Carnaval é a comunidade. A comunidade da Restinga merece o título. Procuramos a perfeição. Agora é voltar para casa e comemorar", celebrou o presidente da escola, Aldo Luis Rabelo Carlos.

Durante a contagem das notas, a coroada no Carnaval porto-alegrense disputou o primeiro lugar com a escola Unidos de Vila Isabel, de Viamão, vice-campeã também com 160 pontos. Porém como perdeu alguns décimos em uma nota descartada em um dos quesitos, o critério de desempate fez com que a Estado Maior da Restinga levasse a melhor.

A Unidos da Vila Isabel conquistou o segundo lugar da série Ouro após 21 anos e obteve um resultado surpreendente, já que a escola voltou à série especial ano passado, quando foi a campeã da série Prata.

Já a Imperatriz Dona Leopoldina, do bairro Rubem Berta, na Capital, levou o terceiro lugar do grupo Ouro com 159,9 pontos.

A escola rebaixada neste ano para a categoria Prata foi a Império do Sol, de São Leopoldo, com 159,4 pontos. A Fidalgos e Aristocratas teve a mesma nota nas apurações, mas como a Império do Sol perdeu um décimo em uma das notas de bateria e como extrapolou o tempo de desfile, sofreu a maior penalidade.

O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (6), após 3 horas de apuração. Os desfiles aconteceram na sexta (3) e no sábado (4), no Complexo Cultural do Porto Seco, com 20 agremiações nas duas séries. Neste ano não haverá o Desfile das Campeãs.

Depois de 9 anos, Copacabana retorna ao grupo Ouro do Carnaval de Porto Alegre

A escola de samba Copacabana, do bairro Bom Jesus, é a campeã do grupo Prata do Carnaval 2023 de Porto Alegre. Com 159,9 pontos na somatória dos requisitos, a Copacabana volta ao grupo especial Ouro depois de 9 anos na série Prata.

"Três anos batendo na porta. Tínhamos certeza de que subiríamos com os resultados deste ano", afirmou emocionado o intérprete de Copacabana, Lucas Donato, no final da apuração.

A vice-campeã da categoria, com 159,8 pontos acumulados, foi a Academia de Samba Praiana, do bairro Praia de Belas, e o terceiro lugar foi para a escola Unidos da Vila Mapa, da Lomba do Pinheiro, que pontuou 159,3 na soma dos requisitos.

Neste ano, caíram Acadêmicos da Orgia, do bairro Rio Branco, e Mocidade da Lomba do Pinheiro, da Lomba do Pinheiro. As escolas ficaram dois anos longe dos desfiles na categoria Prata e irão desfilar apenas como escolas convidadas.