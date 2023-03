Campeã do Grupo Ouro do Carnaval de Porto Alegre deve ser decidida no detalhe

A apuração do Carnaval de Porto Alegre será realizada na segunda feira (6) no Complexo Cultural do Porto Seco, na zona Norte da Capital. A partir das 14h, o público vai conhecer as escolas campeãs dos Grupos Ouro e Prata. Imperadores de Samba e Estado Maior da Restinga fizeram o público vibrar no Porto Seco na segunda noite do Carnaval de Porto Alegre e despontam como favoritas para a conquista do título. As duas escolas desfilaram na madrugada de domingo (5) na passarela Carlos Alberto Barcellos, o Roxo.

O público que foi até o Porto Seco não se assustou com a chuva forte de sábado (4). O destaque da segunda noite do Grupo Ouro ficou por conta da atual campeã do Carnaval, a Imperadores do Samba, e da Estado Maior da Restinga. Nas arquibancadas, os torcedores da Vermelho e Branco e da Tricolor da Zona Sul (verde, vermelho e branco) assistiram apresentações de luxo e a um desfile de integrantes animados e cantando o samba. A campeã do Carnaval 2023 de Porto Alegre deve ser decidida no detalhe pelos jurados.

Debaixo de uma chuva torrencial, a Imperadores do Samba entrou na passarela do Porto Seco tendo como tema o teatro gaúcho e as artes, simbolizados pelo Theatro São Pedro, localizado no Centro Histórico e por anos comandado por dona Eva Sopher. Destaque na Imperadores para as presenças da atriz Suzana Saldanha, do ator Hique Gomez (Kraunus, do espetáculo Tangos e Tragédias), do músico Cláudio Levitan e do ex-candidato do PT ao governo do Estado, Edegar Pretto. O carismático intérprete Sandro Ferraz cantou o enredo “Sublime sobre o tempo”.

Outro destaque da noite foi a Restinga, que trouxe o enredo "Bendita és tu Anastácia, Negra dos Olhos Azuis" - escrava negra nascida no Brasil e que se tornou símbolo da luta contra o preconceito racial. Para cantar e exaltar a negritude através da vida deste símbolo de força e resistência e contra toda forma de preconceito e discriminação, o desfile foi dividido em quatro setores: África Bantu: O Brilhão Dourado e as Visões do Ifá, Vidas Cativas, Olhos Livres, Negra, Escrava, Deusa: O Poder do Axé e Bendita és Tu, Anastácia! Bendita Seja Toda Mulher Negra!. Foram 21 alas e quatro alegorias. Os intérpretes do samba foram Renan Ludwig e Gabriel Pereira. Os carros alegóricos luxuosos chamaram a atenção do público.

A segunda noite do Grupo Ouro teve também a apresentação da Império do Sol, de São Leopoldo, União da Vila do Iapi e o encerramento com a Realeza - vencedora da série Prata e que fez a sua estreia no grupo. O destaque da escola foi a presença do humorista Marcelo Adnet. A Realeza abordou o tema enredo "Divina Realeza do Basfond é uma Dama de Barba Malfeita" e encerrou o Carnaval de Porto Alegre às 6h30min.

Madrugada de sábado

O desfile da Série Ouro começou na madrugada de sábado (4) com a Bambas da Orgia, que trouxe o enredo "Ilu Ayê! Escola de Bamba é Portela", seguido pela Fidalgos e Aristocratas ("Laroyê, Xica da Silva, Xica é Modjubá. Um Legado Africano, a Resistência de Uma Raça"), Acadêmicos de Gravataí ("Brilha Nos Olhos da Onça Negra, Gravataí: A Cidade do Futuro"), - Imperatriz Dona Leopoldina ("Sozinhos somos Fortes, Juntos Somos Imbatíveis! A Cooperação Nos Fará Campeões") e Unidos de Vila Isabel fechou a primeira noite de desfiles do Carnaval com o enredo "O que Vale Ouro?".

Desfiles do Grupo Prata do Carnaval

A primeira noite do Carnaval de Porto Alegre ocorreu na noite de sexta-feira (3), com os desfiles da série Prata. A primeira escola a entrar na passarela Carlos Alberto Barcelos foi a Acadêmicos da Orgia com o enredo "Oliveira Silveira, o Poeta da Consciência Negra", seguida pela Mocidade da Lomba do Pinheiro ("Diáspora Negra, a Travessia Sombria... Por que Orunmilá, por quê?"), Praiana ("Nkisi e a Herança Ancestral da Civilização Bantu"), Império da Zona Norte ("A Zona Norte Enraizada Nesse Chão: Pedro Guilherme, a Semente de Um Império de Paixão") e o encerramento com a apresentação da Copacabana ("Agudás: Ideais de Liberdade da Negritude Sacodem a Bom Jesus e o Porto Seco").

No sábado, o grupo Prata abriu a noite no Porto Seco com o desfile da Protegidos da Princesa Isabel, seguido pelos Filhos de Maria, Samba Puro, União da Tinga e o encerramento com a Unidos da Vila Mapa. A segunda parte do desfile já aconteceu na madrugada de domingo (5) e contou com as escolas do Grupo Ouro.