Dia da Mulher: Manifestações por direitos ocorrem em todo o mundo

direito ao aborto, revogado nos Estados Unidos

Milhares de mulheres de diversos países saíram às ruas nesta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, para protestar por seus direitos e pelo fim da discriminação de gênero e do feminicídio. Na França (foto), marchas por "igualdade no trabalho e na vida" foram convocadas em cerca de 150 cidades. Alguns acontecimentos do ano passado foram motivo de protesto em manifestações por todo o globo, como a, por não usar o o véu islâmico corretamente. Também foram lembradas as proibições no Afeganistão, em que o governo Talibã impede que mulheres estudem, trabalhem e até mesmo. Oapós quase cinco décadas, também foi pauta de protestos.