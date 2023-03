Deslizamentos de terra na Indonésia causam ao menos 15 mortes e dezenas de desaparecidos

Pelo menos 15 pessoas morreram e outras dezenas estão desaparecidas após fortes chuvas e deslizamentos de terra atingirem nesta segunda-feira (6) a Indonésia, afirmaram autoridades do país. "Fomos informados que 50 pessoas estão desaparecidas e 15 pessoas mortas foram retiradas", disse à AFP Abdul Rahman, chefe da agência de busca e resgate do arquipélago de Natuna. Imagens divulgadas pela Agência Nacional de Mitigação de Desastres do país mostram como a lama e os escombros cobriram completamente as casas localizadas perto de um penhasco (foto). A Indonésia é composta por diversas ilhas e propensa a deslizamentos de terra durante a estação chuvosa, agravados em alguns pontos em razão do desmatamento. Com informações da AFP.