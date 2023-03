Desenho infantil protesta contra políticas de imigração na Itália

O desenho infantil de uma família em um barco, com os dizeres "Ninguém os salvou, e eles poderiam", marcou um dia de protestos na Itália. A ilustração faz referência ao barco que naufragou na região de Calabra, no sul do país europeu. Além do desenho, inúmeros cartazes em protesto também foram colocados na região, juntamente com flores em homenagem as vítimas. A tragédia aconteceu no dia 26 de fevereiro, e deixou pelo menos 72 pessoas mortas. Nesta quarta-feira, a primeira ministra italiana, Giorgia Meloni, representante da extrema direita do país, realizou uma reunião para debater se as políticas governamentais sobre imigração custam vidas humanas.