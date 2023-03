Gregos prestam homenagem às vítimas de acidente de trem

Uma homenagem lembrou nesta quinta-feira (9) das vítimas do maior acidente de trem dos últimos anos na Grécia. Na tragédia, 57 pessoas morreram e outras 14 ainda seguem hospitalizados em razão de uma colisão entre dois trens, no dia 28 de fevereiro, em uma região próxima à cidade de Lárissa, a cerca de 300 km da capital Atenas. Familiares e amigos das vítimas se reuniram no local do impacto para prestar uma cortesia aos mortos. Eles levaram flores e a homenagem contou ainda com uma missa. Ainda nesta quinta (9), a justiça grega iniciou um processo criminal contra três funcionários do sistema ferroviário depois do indiciamento do diretor de uma estação após a colisão entre dois trens.