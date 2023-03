Ministra Margareth Menezes canta o hino nacional em evento do Dia da Mulher

A Ministra da Cultura e cantora indicada a quatro Grammys Margareth Menezes cantou o hino nacional brasileiro em evento realizado nesta quarta-feira (8), para celebrar o Dia Internacional das Mulheres. No palco, juntamente com a Ministra, estavam a ex-presidente da república, Dilma Rousseff, as também Ministras Marina Silva (Meio Ambiente), Daniela Carneiro (Turismo), Esther Dweck (Gestão e Inovação), além de Lu Alckmin, esposa do Vice-Presidente do País, Geraldo Alckmin. A representação feminina na política brasileira ainda é recente e inferior a masculina. O atual governo é composto por 37 ministérios. Destes, 11 são chefiados por mulheres. Na Câmara de Deputados, das 513 cadeiras, apenas 91 são ocupadas por mulheres.